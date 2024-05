Djokovic, dalla Serbia: "Nessun problema alla testa, ecco come sta"

BELGRADO (Serbia) - Gli esami medici allontanano i timori di Novak Djokovic. Il tennista - come sottolinea la stampa serba - dopo un’accurata visita - potrà prendere parte al Roland Garros. “A seguito degli esami clinici effettuati non sono state riscontrate anomalie - scrivono in Serbia- non ci sono conseguenze per l'incidente che ha coinvolto la testa”. L’episodio della borraccia agli Internazionali d’Italia non ha generato conseguenze, anche se la successiva prestazione del numero uno del mondo aveva lasciato qualche dubbio al riguardo.