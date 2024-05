Sinner al Roland Garros, l'indizio social che fa ben sperare

Sinner rientra al Roland Garros? L'indizio social

Il 58enne australiano, coach de 22enne azzurro che dopo il ritiro a Madrid e il forfait a Roma ha scelto il JMedical per curare l'infortunio all'anca, stavolta ha postato una foto significativa in cui si vede una racchetta adagiata su un campo in terra rossa e sopra tre palline con il marchio dello Slam di Parigi al via il 26 maggio. "Terre Battue" è la frase in francese con cui Cahill (con a corredo l'emoji di un cuore) ha accompagnato il post che ha riacceso le speranze dei tifosi di Jannik, desiderosi di vederlo giocare al Roland Garros dove (anche in caso di rinuncia) può sorpassare Novak Djokovic nel ranking Atp e diventare il nuovo numero uno del tennis mondiale.