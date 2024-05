Internazionali di Roma, Zverev primo finalista: Tabilo sconfitto

ROMA - È Alexander Zverev il primo finalista degli Internazionali di Roma di tennis, in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico. Il tennista tedesco, numero 5 del mondo, campione dell’edizione 2017 e finalista nel 2018, ha faticato più del dovuto per piegare la resistenza del sorprendente cileno Alejandro Tabilo, numero 29 del mondo. Zverev si è imposto in tre set in rimonta con il punteggio di 1-6, 7-6 (4), 6-2. In finale Zverev attende il vincente della seconda semifinale tra l'americano Tommy Paul, numero 16 Atp, e l'altro cileno Nico Jarry, numero 24 del mondo.