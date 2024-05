Sinner lascia il J Medical dopo una settimana: si riaccende la speranza per il Roland Garros

L'Italia aspetta con ansia il suo ritorno in campo. Lui si allena, tiene alto l'umore e aspetta l'ok dei medici per riprendere la racchetta in mano e fare quello che gli riesce meglio: incantare il mondo del tennis. Jannik Sinner ha compiuto un primo passo verso il ritorno alla normalità che per lui non può essere fatta solo di fisioterapia e sedute di recupero: la stella azzurra ha lasciato nel tardo pomeriggio di oggi Torino e il J-Hotel dopo la settimana di cure trascorsa al J-Medical per il problema all’anca. SInner è pronto a tornare a Montecarlo e da lì - si spera - al Roland Garros dove l'aspetta il ritorno alla normalità e la scalata al primo posto nella classifica Atp, un obiettivo mai centrato da nessun italiano nella storia del tennis: "Se recupero per Parigi? Vediamo", ha detto sorridendo con il solito garbo lo straordinario atleta altoatesino.