Federer e Nadal di nuovo insieme: c’è di mezzo un spot

ROMA - Vedere Roger Federer e Rafa Nadal insieme fa sempre emozionare. Da quel primo incontro a Miami nel lontano 2004 alla pubblicità per Louis Vuitton. Le due leggende del tennis si sono ritrovate a quota 3mila metri, tra le Dolomiti, per scattare alcune foto per il brand di alta moda con la celebre fotografa Annie Leibovitz. Un viaggio personale, zaino in spalla, per raggiungere le vette più alte con la giusta determinazione. Che non è mai mancata a Roger e Rafa.