Schmiedlova è la campionessa del Parma Ladies Open

Parma, 18 maggio 2024 – A nna Karolina Schmiedlova è la campionessa della quarta edizione del Parma Ladies Open presented by Iren . Nel WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma, la tennista slovacca ha sconfitto in finale Mayar Sherif per 7-5 2-6 6-4 dopo due ore e cinquantatre minuti, sollevando al cielo il suo diciassettesimo trofeo internazionale (il secondo WTA 125). Nel doppio, Anna Danilina e Irina Kromacheva hanno sconfitto Ingrid Gamarra Martins ed Elixane Lechemia per 6-1 6-2. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato l’Assessore al Bilancio e allo Sport del Comune di Parma, Marco Bosi, il vice-presidente della FITP Emilia-Romagna, Roberto Vitale, il presidente del Tennis Club Parma, Giampiero Alinovi, e il presidente di MEF Tennis Events, Marcello Marchesini.

La finale parla slovacco – L’ultimo atto dell’anno scorso perso contro Ana Bogdan l’aveva lasciata con l’amaro in bocca. Per questo Anna Karolina Schmiedlova ci teneva con tutta se stessa a tornare a Parma e alzare l’ennesimo titolo internazionale della sua carriera, in una settimana cruciale alla vigilia del suo Slam preferito, il Roland Garros. “Volevo questo titolo a tutti i costi – ha spiegato Schmiedlova dopo la vittoria –. In semifinale ho giocato la partita più lunga della mia carriera (tre ore e quaranta minuti contro Jule Niemeier) per cui mi sentivo stanca e non sapevo se avrei avuto le energie necessarie per competere oggi. Ci sono riuscita in qualche modo, anche grazie all’energia che mi ha dato il pubblico del Tennis Club Parma; adoro giocare qui, il circolo è uno dei più belli che abbia mai visto e la gente è eccezionale”. Un primo set vinto in rimonta contro Sherif, e il sogno che sembrava sgretolarsi quando l’egiziana è riuscita a portare a casa il secondo parziale e trovare il break nel terzo: “Mayar è una lottatrice incredibile, devo fare i complimenti a lei e al suo team per la grande settimana. Entrambe amiamo questo posto e abbiamo dato il meglio di noi stesse per concludere con il titolo tra le braccia”. Con la vittoria al Parma Ladies Open presented by Iren, Schmiedlova (ex n.26 WTA) vede nuovamente vicina la Top 50 mondiale, tornando al n.53, soltanto una posizione dietro a Elisabetta Cocciaretto: “Per il momento voglio godermi il successo di questa settimana e riposare un po’, ne ho bisogno. Amo giocare il Roland Garros ma quest’anno difendo i punti guadagnati grazie agli ottavi di finale disputati nel 2023, per cui sto cercando di non mettermi troppa pressione. Non vincevo un trofeo dal 2021 e ho intenzione di godermelo fino in fondo, poi vedremo cosa accadrà a Parigi”.

La gioia del presidente di MEF, Marcello Marchesini – Non può che essere soddisfatto Marcello Marchesini, direttore del torneo e presidente di MEF Tennis Events, al termine della rassegna emiliana: “Il Parma Ladies Open è il torneo più importante che si gioca in Emilia-Romagna da quattro anni a questa parte, sia per la qualità delle giocatrici sia per la grande visibilità che dà al Comune di Parma e alla regione. Tutto questo è possibile grazie al grande lavoro di tutti. Bisogna omaggiare il Tennis Club Parma che mette a disposizione un circolo meraviglioso e dei collaboratori competenti che ci aiutano prima e durante il torneo, così come il supporto di tutti i nostri sponsor a partire da Iren, senza i quali l’evento non sarebbe possibile”. Il cambio di data, con la rassegna che si è svolta dal 13 al 18 maggio, ha favorito l’iscrizione di un numero importante di giocatrici appartenenti alla Top 100: “Nei primi due anni abbiamo avuto grandissimi campionesse, ma anche l’anno scorso le Top 100 in tabellone erano ben sette. Grazie al contributo della Federazione Italiana Tennis e Padel e al cambio di data, quest’anno hanno partecipato 13 tenniste tra le migliori cento della classifica mondiale. È stato un successo su tutta la linea e ne siamo tutti molto contenti”.

Risultati di sabato 18 maggio

Finale

Anna Karolina Schmiedlova (4) b. Mayar Sherif (8) 7-5 2-6 6-4