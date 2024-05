Nadal, allenamenti vista Roland Garros: ecco come sta

ROMA - Il conto alla rovescia di Rafa Nadal è appena iniziato. Lo spagnolo, che il prossimo 3 giugno compirà 38 anni, vuole scoprire se è ancora in grado di affrontare un torneo con un massimo di sette incontri al meglio di cinque set proprio come il Roland Garros. Giovedì 23 andrà in scena il sorteggio. Ha 4 giorni per capire il suo stato di forma e provare ad onorare la competizione francese che per la prima volta non lo vede testa di serie. Al primo turno potrà giocare con chiunque.