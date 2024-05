Darderi vola a Lione. Bronzetti vince il derby con Trevisan a Rabat

LIONE (FRANCIA) - Prosegue l'avventura di Luciano Darderi, che raggiunge i quarti di finale dell'Atp di Lione, Atp 250 da 579.320 euro in corso sui campi in terra di Lione. Vittoria importante per l'azzurro, che ha eliminato Adrian Mannarino, terza testa di serie, per 7-6(4) 6-3 in due ore di gioco. Ora sfiderà uno tra Frances Tiafoe, quinta forza del seeding, e Arthur Rinderknech.