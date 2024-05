Lione, Darderi vola in semifinale: Rinderknech si ritira

Luciano Darderi si è qualificato per la semifinale dell'Atp 250 di Lione, torneo da 579.320 euro in corso di svolgimento sulla terra battuta. L'azzurro ha approfittato del forfait del francese Arthur Rinderknech, che si è ritirato prima del match. In semifinale affronterà ora il vincitore della sfida tra Koepfer ed Etcheverry. Per Darderi si tratta della terza semifinale in carriera dopo quelle ottenute a Cordoba e Houston.