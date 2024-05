Sinner-Eubanks al Roland Garros: orario e dove vederla in tv

Sinner-Eubanks: quando si gioca il match

I match di primo turno si disputeranno tra domenica 26 e martedì 28 maggio, in generale. L'incontro tra l'azzurro e l'americano andrà in scena lunedì 27 maggio, con orario attualmente da definire per via ufficiale: seguiranno aggiornamenti dopo l'uscita del programma.

Dove seguire la partita in tv e in streaming

Gli appassionati potranno seguire la sfida tra Sinner e Eubanks in diretta tv su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e in live streaming su eurosport.it e tramite le piattaforme Discovery+, Sky Go e Dazn. Inoltre, tramite il sito del Corriere dello Sport-Stadio sarà disponibile una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale sull'andamento del match.