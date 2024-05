Cobolli-Ruud, semifinale Atp Ginevra: orario e dove vederla in tv

GINEVRA - Ieri la pioggia ha fermato la semifinale del nostro Flavio Cobolli contro Casper Ruud all’Atp di Ginevra . I due tennisti non sono riusciti a scendere in campo visto il maltempo e oggi, alle ore 10.30, ci riproveranno. Un match in cui bisognerà gestire le forze perché subito dopo, alle ore 15, andrà in scena la finale contro Machac . Tutto in poche ore.

Cobolli-Ruud, l’orario del match a Ginevra

La partita è prevista per le 10:30. Successivamente ci sarà la finale di doppio Arevalo/Pavic e Glasspool/ Rojer. E poi la finale, in programma alle 15: Machac attende l’avversario da sfidare (ha eliminato Djokovic).

Cobolli-Ruud, dove vedere il match in tv e in streaming

La sfida che si giocherà sul Center Court sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Disponibile anche in streaming tramite Sky Go e su Now Tv.

La scalata di Flavio Cobolli

Prima semifinale nel circuito maggiore per Flavio Cobolli, che ha ottenuto i primi due quarti quest’anno sul cemento in tornei 250. Con la semifinale si è guadagnato già la posizione numero 53 nel ranking mondiale. E in caso di vittoria contro il norvegese potrebbe addirittura arrivare nella top 50. Una scalata importante per uno dei giovani migliori del panorama tennistico italiano.