Cobolli spaventa Ruud e sfiora l'impresa, ma sfuma la finale a Ginevra

GINEVRA (SVIZZERA) - Impresa solamente sfiorata a Ginevra da Flavio Cobolli, battuto da Casper Ruud in semifinale dopo il rinvio per pioggia del giorno precedente. Il 22enne romano (n.56 Atp) si è arreso solamente al tie-break di un terzo set in cui non è riuscito a sfruttare il match-point avuto a disposizione nel decimo gioco, sul servizio del 25enne norvegese (n.7 Atp) che alla fine l'ha spuntata con il punteggio di 1-6, 6-1, 7-6 (4).