Roland Garros, subito quattro italiani in campo e l'esordio di Alcaraz

L'attesa è finita: inizia la 123ª edizione del Roland Garros . Nella giornata inaugurale del secondo Slam della stagione saranno ben quattro gli azzurri in campo. Occhi puntati anche sull'esordio di Carlos Alcaraz , che dopo il forfait agli Internazionali BNL d'Italia è pronto ad iniziare la sua corsa al titolo contro lo statunitense J.J. Wolf nella sfida in programma come secondo match sul Philippe Chatrier.

Sonego e Nardi contro la Francia

In attesa dell'attesissimo esordio di Jannik Sinner, in programma lunedì, Ad aprire le danze per quanto rigurda la truppa azzurra sarà Lorenzo Sonego, che avrà l'arduo compito di affrontare il francese, testa di serie numero 17 del tabellone, Ugo Humbert nel primo match in programma sul Suzanne-Lenglen. Il piemontese è reduce da un periodo complicato dopo la sconfitta subita al primo turno di Roma contro Dusan Lajovic e proverà a riscattarsi contro un avversario che quest'anno lo ha già battuto: 5-7 6-3 6-1 agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo. Toccherà poi a Luca Nardi, che nel terzo match in programma sul Campo 7 dovrà vedersela contro un altro tennista di casa: Alexandre Muller. Il precedente più recente risale al torneo di Montecarlo di quest'anno e ad imporsi è stato l'azzurro in tre set.

Bronzetti e Trevisan in campo

Dopo la dolorosa sconfitta nei quarti di finale del torneo di Rabat, dove ha subito un'incredibile rimonta dal 5-0 e match point inn suo favore, Lucia Bronzetti vuole voltare pagina. La tennista romagnola inaugurerà il Philippe Chatrier contro la quattro volte campionessa Slam, Naomi Osaka. La giapponese ha già disputato tre tornei sulla terra battuta quest'anno senza però mai brillare. In campo anche Martina Trevisan, che a Parigi ha conquistato i quarti di finale nel 2020 e la semifinale del 2022 e proprio dalla capitale francese proverà a dare una svolta ad una stagione sin qui complicata. Per lei, una cliente più che scomoda: la serba Olga Danilovic, che lo scorso anno raggiunse il terzo turno partendo dalle qualificazioni. Le due giocatrici si affronteranno nell'ultimo match sul Campo 8.

Il programma completo

COURT PHILIPPE-CHATRIER

A partire dalle 12:00

Bronzetti-Osaka

Wolf-Alcaraz [3]

Lys-Garcia [21]

Non prima delle 20:15

Wawrinka-Murray

COURT SUZANNE-LENGLEN

A partire dalle 11:00

Humbert [17] - Sonego

Ostapenko [9] - Cristian

Gasquet-Coric

Krejcikova [24] - Golubic

COURT SIMONNE-MATHIEU

A partire dalle 11:00

Rublev [6] - Daniel

Siegemund-Kenin

Paquet-Shnaider

Jarry [16] - Moutet

COURT 14

A partire dalle 11:00

Tomljanovic-Yastremska [30]

Kovacevic-Dimitrov [10]

Sramkova-Anisimova

Korda [27] - Mayot

COURT 6

A partire dalle 11:00

Wang-Timofeeva

Pigossi-Kostyuk [18]

Nishikori-Diallo

Atmane-Ofner

COURT 7

A partire dalle 11:00

Bouzkova-Kudermetova [29]

Hurkacz [8] - Mochizuki

Nardi-Muller

Van Uytvanck-Zidansek

COURT 8

A partire dalle 11:00

Martinez-Tirante

Siniakova [32] - Galfi

Marozsan-Kukushkin

Danilovic-Trevisan

COURT 9

A partire dalle 11:00

Zhang-Vukic

Thompson-Marterer

Wang-Bai

Wang-Niemeier

COURT 12

A partire dalle 11:00

Vekic-Tsurenko

Draper-De Jong

Maria-Tauson

Djere-Altmaier

COURT 13

A partire dalle 11:00

Moreno De Alboran-Nakashima

Bouzas Maneiro-Fett

Tabilo [24] - Bergs

Volynets-Krunic