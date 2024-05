Tsitsipas-Badosa in doppio, Sinner nel box di Kalinskaya: qual è la coppia più glamour

Tsitsipas e Badosa o Sinner e Kalinskaya? Da quando Jannik ha reso pubblica la sua storia con la tennista russa è partito il dibattito su quale sia la coppia più glamour del tennis. Ieri è stato il giorno in cui il tennista azzurro ha scoperto le carte. Lei è andata a vedere il suo esordio con Eubanks in tribuna, mischiata con i tifosi. Lui è apparso addirittura nel box della russa durante l’esordio con la francese Burel. Un grande gesto d’amore, anche perché in contemporanea si giocava la sfida Zverev-Nadal, e in tribuna c’erano Djokovic, Alcaraz, Swiatek e altre celebrità del tennis ad assistere all’ultima della leggenda maiorchina al Roland Garros. La presenza di Sinner in tribuna ha caricato Kalinskaya, che per la prima volta in carriera ha passato il primo turno al Roland Garros.