Djokovic e lo sguardo polemico verso uno spettatore dopo uno smash al Roland Garros

Djokovic, il solito spettacolare Djokovic. Il suo esordio al Roland Garros contro Herbert è stato contrassegnato da un gesto polemico che lo ha visto protagonista nel quinto gioco del terzo set. Dopo aver conquistato i primi due, il serbo durante il suo servizio si è esibito in uno smash in scioltezza. Un punto decisivo per conquistare il game che però è stato "sporcato" da un momento polemico: il tennista numero uno al mondo, infatti, si è fermato dopo il gesto acrobatico volgendo lo sguardo verso uno spettatore in tribuna colpevole di averlo distratto con un movimento del corpo antisportivo. Il tentativo era evidentemente quello di farlo sbagliare.