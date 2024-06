Roland Garros, Cocciaretto fuori: la Gauff vince in due set

PARIGI - Finisce il Roland Garros di Elisabetta Cocciaretto , battuta nettamente dalla n. 3 al mondo Coco Gauff. Risultato: 6-1, 6-2. La marchigiana, per la prima volta in carriera al quarto turno di uno Slam, può comunque sorridere viste le ottime prestazioni. Sconfitte nei turni precedenti due top 20: Haddad Maia prima e Samsonova.

La crescita della Cocciaretto

La Gauff, al terzo successo in altrettanti confronti con l'azzurra ha sfruttato soprattutto le difficoltà al servizio della Cocciaretto, con solo il 36% di punti vinti con la prima in campo. L'azzurra rientra in top 50 in vista dell'appuntamento sull'erba di Wimbledon.