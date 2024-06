Federer passa dal tennis al golf: e Alcaraz commenta così…

Dall'erba di Wimbledon, dove ha vinto otto volte, a quella dei campi da golf, per Roger Federer passare dalla sua grande passione, il tennis, ad un altro sport non è poi così difficile. Stile, eleganza e, sembra, già una buona tecnica, il fuoriclasse della racchetta, ormai 42enne, ha postato un video sul suo profilo Instagram dove si esibisce in uno dei suoi primi colpi da nuovo appassionato-giocatore di golf : la posa finale è davvero da grande esteta del movimento.

Le reazioni al messaggio di Federer

"Cercando di intraprendere un nuovo hobby. Augurami buona fortuna… Qualche suggerimento?". Questo il messaggio di Federer lasciato accanto al post social che, ovviamente, ha scatenato tantissime reazioni tra like e commenti, tra cui anche quello di Alcaraz, che ha scritto: "C'è qualcosa in cui non sei bravo?". Oltre lo spagnolo ha commentato anche Nelly Korda, regina del golf femminile e medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo: "Hai bisogno di un allenatore?". Luke Donald, capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma e a quella del 2025 di New York, invece si è complimentato: "Liscio come il tuo rovescio".