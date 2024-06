Anche la Francia si piega a Sinner: "Esempio da seguire, come Jasmine Paolini"

"Ma cos'è questa ricetta miracolo del tennis italiano alla quale la Francia potrebbe ispirarsi?": se lo chiede oggi il quotidiano parigino Le Parisien in un lungo articolo che prende le mosse dall'ascesa di Jannik Sinner al trono del numero 1 del mondo e alla finale conquistata al Roland Garros da Jasmine Paolini: "Il tennis italiano - scrive il quotidiano - assomiglia all'esempio da seguire. I protagonisti della racchetta transalpini vantano in particolare la cooperazione fra accademie private e federazione". Le Parisien fa i nomi del presidente della Federtennis Angelo Binaghi e del capitano Filippo Volandri come chiavi del successo.