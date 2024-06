Bolelli-Vavassori, finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

La sfida tra la coppia azzurra Bolelli-Vavassori e Arevalo e Pavic, valida per la finale di doppio del Roland Garros , è in programma sabato 8 giugno non prima delle 16.30 e dopo la finale femminile tra Jasmine Paolini e la Swiatek.

Bolelli-Vavassori contro Arevalo e Pavic: come seguire la finale in tv e in streaming

La finale di doppio del Roland Garros tra Bolelli-Vavassori e Arevalo-Pavic sarà disponibile in diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, oppure in diretta streaming su Eurosport, Discovery+, Sky Go, Now e DAZN. La diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.