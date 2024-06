Fognini prepara il torneo di Perugia così: il nuovo taglio di capelli è virale

Dopo la sconfitta subita al secondo turno del Roland Garros contro Tommy Paul, Fabio Fognini prepara il ritorno in campo. Il tennista ligure sarà impegnato nel Challenger di Perugia, torneo di categoria "125" in programma dal 9 al 16 giugno sui campi in terra rossa del Tennis Club Perugia, dove ha ricevuto una wild card dall'organizzazione. In attesa di rivederlo con la racchetta, Fognini ha deciso di sfoggiare il suo nuovo look sui social. L'azzurro ha infatti cambiato il colore dei suoi capelli passando al biondo platino. Una scelta che ha fatto impazzire i fan.