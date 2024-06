Zverev e quei due millimetri che potevano cambiare la storia con Alcaraz: “È frustrante”

Le parole di Zverev

L’arbitro Lichtenstein ha dato per buona una palla di Alcaraz sulla seconda di servizio dello spagnolo che le immagini televisive hanno dimostrato essere uscita di due millimetri. E tale decisione è oggetto di discussione anche a distanza di ore. ”Nel quinto set ci sono stati momenti in cui non sono stato fortunato: mi sono reso conto che il secondo servizio di Alcaraz era fuori - afferma Zverev - se ci fosse stato l’occhio di falco anziché l’arbitro che ha giudicato valido il servizio del mio avversario, il quinto set sarebbe potuto finire diversamente: questa cosa è molto frustrante per me”.