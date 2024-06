Musetti sbotta dopo un colpo fortunato dell'avversario: "Questo pure se la stecca..."

Dopo aver mancato cinque set point per vincere il parziale d'apertura nella sfida valida per il secondo turno dell'ATP 500 di Stoccarda contro Dominik Koepfer, Lorenzo Musetti si è lasciato andare ad uno sfogo verso il suo angolo.

Nel terzo gioco del secondo set, con l'azzurro al servizio, Koepfer ha infatti chiuso una volée per in modo fortunoso per vincere il primo punto del game, poi vinto da Lorenzo.