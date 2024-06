Berrettini-Musetti, semifinale Atp Stoccarda: data, orario e dove vederla in tv

STOCCARDA (GERMANIA) - Prosegue senza sosta l'avventura di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti al 'Boss Open', torneo Atp 250 in scena sui campi in erba di Stoccarda : il 28enne romano (numero 95 Atp e in gara con il ranking protetto) e il 22enne carrarino, numero 30 del ranking e 5 del seeding, si sfideranno in semifinale . Matteo, vincitore delle edizioni del 2019 e del 2022, ha battuto per 6-4, 7-5 , in poco meno di un'ora e mezza di partita, l'australiano James Duckworth . Lorenzo ha invece superato l'ostacolo quarti di finale complice un problema fisico accusato dal kazako Alexander Bublik , terza testa di serie, che è stato costretto al ritiro a inizio terzo set ( 4-6, 6-1 ). Sull'erba tedesca ci sarà sicuramente un finalista italiano con il romano e il carrarino che lotteranno per cercare l'accesso all'ultimo atto; dall'altra parte del tabellone si sfideranno lo statunitense Nakashima e il britannico Draper .

Atp Stoccarda, Berrettini-Musetti in semifinale: data e orario

La sfida tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, valida per la semifinale dell'Atp 250 di Stoccarda, è in programma domani (sabato 15 giugno) come secondo match di giornata, dopo Nakashima-Draper, non prima delle ore 14:00. La sessione avrà comunque inizio a partire dalle ore 12:00 sul campo principale.

Atp Stoccarda, Berrettini-Musetti in tv e streaming

La semifinale dell'Atp 250 di Stoccarda che vedrà impegnati Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Berrettini-Musetti, i precedenti

Matteo e Lorenzo tornano a sfidarsi dopo la finale del torneo 250 di Napoli del 2022: in quell’occasione il toscano conquistò il secondo titolo in carriera battendo il romano in due set (7-6 (5), 6-2).