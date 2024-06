Musetti, messaggio emozionante a Berrettini: "I bei momenti insieme…"

STOCCARDA (Germania) - A Stoccarda va in scena un derby italiano per l’accesso alla finale, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini nel primo pomeriggio daranno vita a una sfida accesa. Il romano ha battuto in semifinale l’australiano Jordan Duckworth, il tennista di Carrara ha avuto il via libera dopo il ritiro di Alexander Bublik.