Berettini-Musetti, diretta semifinale torneo di Stoccarda: segui il Live

13:25

Atp250 Stoccarda, Draper è il primo finalista

Il primo finalista del torneo Atp250 di Stoccarda è il britannico Jack Draper che nella prima semifinale ha battuto in due set lo statunitense Brandon Nakashima con il punteggio di 6-3, 6-3.

13:15

Berrettini, due trionfi a Stoccarda

Il tennista romano Matteo Berrettini ha vinto in due occasioni il torneo Atp250 di Stoccarda in due occasioni. Il primo successo risale al 2019 quando sconfisse in finale il canadese Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4, 7-6. Nel 2022 Berrettini bissò il successo tedesco superando il britannico Andy Murray in tre set con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3.

13:00

Berrettini vs Musetti, il bilancio

Un solo precedente finora tra i due tennisti azzurri: il bilancio vede in vantaggio Lorenzo Musetti che nel 2022 si impose a Napoli in due set con il punteggio di 7-6, 6-2.

12:45

Berrettini, scalata al ranking Atp

Grazie alla vittoria sul australiano James Duckworth nei quarti di finale con il punteggio di 6-4, 7-5, Matteo Berrettini ha conquistato l’accesso alla semifinale del torneo di Stoccarda. L’ottimo percorso ha consentito al tennista romano di guadagnare 21 posizioni nel ranking Atp, arrivando a ridosso della Top 70.

Stoccarda (Germania)