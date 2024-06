Berrettini, la risposta sull'Italia spiazza tutti: "Vuoi che non lo sappia?"

Euro 2024: Italia-Albania: la diretta

A trionfare in due set è stato Berrettini, capace di imporsi in due set (6-4, 6-0) in poco più di un'ora di gioco e di non lasciare nemmeno un game a Musetti nel secondo parziale. "Sapevi che oggi gioca l'Italia? Hai fatto presto per quello?" è la prima domanda che gli hanno fatto a bordo campo dopo la vittoria nel 'derby'. E la risposta del romano ha spiazzato tutti: "E come faccio a non saperlo?" ha detto sorridendo e con l'espressione stupita, strappando altri sorrisi e applausi al pubblico presente sugli spalti.

Tornato poi serio Berrettini ha spiegato che era "importante risparmiare energie, anche perché credo di aver giocato a sufficienza questa settimana. Non è mai facile affrontare un grande amico e all'inizio c'è stata un po' di tensione, ma sono stato capace di mantenere la calma".

Speciale il feeling con il torneo di Stoccarda, dove ha già trionfato nel 2019 e nel 2022: "Il pubblico qui è incredibile e mi sono trovato bene sin dal primo anno, nel 2019 quando ero ancora giovane - ha detto Berrettini rivolgendosi al pubblico -. È bellissimo giocare qui. Sono stati due anni duri per me, con tanti infortuni e cose che mi sono successe nella vita. Non era facile arrivare di nuovo in finale e ringrazio il mio team che è qui, manca ancora un passo e vi aspetto qui domani".