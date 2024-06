Emilia - Romagna Tennis Cup 2024: avanzano Cecchinato, Weis e Bonadio

Si è conclusa la prima giornata di qualificazioni della terza “Emilia-Romagna Tennis Cup” , torneo ATP Challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia Romagna ai campi dello Sporting Club di Sassuolo. Il 19enne Federico Biondioli è stato sconfitto da Riccardo Bonadio in tre set (7-6, 3-6, 6-4), dopo tre ore di battaglia. Ha regalato spettacolo sul campo centrale anche Marco Cecchinato che con un autorevole 6-3, 6-3, ha avuto meglio del solido croato Nino Serdarusic conquistando l’accesso al secondo e decisivo turno delle qualificazioni dove ad attenderlo troverà domani lo spagnolo Jorda Sanchis.

I risultati degli italiani

Tra gli azzurri, eliminato Raul Brancaccio che, nel match d’esordio sul campo centrale, ha dovuto cedere il pass al ritrovato Martin Klizan. Nel derby Alexander Weis (testa di serie numero 4 delle qualificazioni) ha superato Gabriele Piraino con un doppio 6-2. Niente da fare per Gianluca Cadenasso contro la testa di serie numero 1 delle qualificazioni Valentin Royer (6-4 6-4 per il francese), per Luca Giacomini superato dall’argentino Agustin Gomez e per Alessandro Giannessi sconfitto dallo statunitense Ryan Seggerman. Sconfitta bruciante per Samuele Pieri contro l’esperto argentino Guido Andreozzi e per Federico Gaio che deve chinarsi davanti all’australiano Blake Ellis .