Kalinskaya celebra una coppia del tennis: messaggio a Sinner?

Si è conclusa nel circuito maggiore la prima settimana della stagione su erba . Un esordio sulla superficie che porterà poi al terzo Slam dell'anno, Wimbledon , in programma quest'anno dall'1 al 14 luglio. Ed è iniziata con il piede giusto l'avventura sul verde di Alex de Minaur , che ha conquistato a s'Hertogenbosh il titolo nella finale con Sebastian Korda . Un successco che fa coppia con quello della fidanzata dell'australiano, Katie Boulter , vittoriosa a Nottingham nella finale con Karolina Pliskova . Non poteva esserci domenica migliore per una delle coppie più amate del tour. Un episodio che si era già verificato lo scorso 2 marzo con Alex vincitore ad Acapulco, il giorno dopo il trionfo di Katie a San Diego.

Kalinskaya celebra il successo: un messaggio per Sinner?

Anche Anna Kalinskaya ha celebrato la vittoria della coppia de Minaur-Boulter. La tennista russa, fidanzata di Jannik Sinner ha infatti postato una storia sul proprio profilo Instagram per esltare il doppio trionfo. "Sono felice per entrambi. Vi faccio le congratulazioni e ci vediamo presto" - ha scritto la russa. E chissà che non si tratti di un messaggio anche per il numero uno del mondo. Un buon auspicio in vista della fine della stagione.