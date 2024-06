Clamorosa gaffe a Stoccarda: pensavano vincesse Berrettini! Il dettaglio durante la premiazione

ROMA - Una super bici elettrica dal valore di oltre 22mila euro in palio per il torneo di Stoccarda. L’operazione di marketing di Hugo Boss, partner del torneo tedesco, non è andata come tutti speravano. Il motivo? La costosissima e-bike era stata preparata con i colori di Matteo Berrettini (bianco e kaki), tennista che veste con il marchio d’abbigliamento fondato a Metzingen all’inizio degli anni venti del novecento. Ma alla fine a trionfare sul prato di Stoccarda non è l’italiano, ma l’inglese Draper.