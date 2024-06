Cocciaretto show a Birmingham: eliminata la campionessa in carica Ostapenko

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Elisabetta Cocciaretto incanta sull'erba del Wta di Birmingham e si prende la scena al primo turno. L'azzurra, numero 44 del ranking, elimina la campionessa in carica e numero 1 del tabellone, Jelena Ostapenko, n.13 Wta. La tennista lettone perde in due set con un doppio 6-3 maturato in poco più di un'ora e mezza.