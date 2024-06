Tsitsipas, che bufera: la durissima accusa del suo preparatore

L'accusa del preparatore a Tsitsipas

Fiokatis rincara la dose nei confronti di Tsitsipas: "Non vedevo davvero l'ora che arrivassero le Olimpiadi di Parigi perché pensavo che sarebbe stato il momento in cui avremmo potuto portare a casa l'oro, cosa che non abbiamo fatto a Tokyo, a causa della sfortuna e di alcune strane circostanze. Come ho detto però ci sono altre priorità e non sono soddisfatto dell'etica lavorativa di Stefanos. In questo momento non credo che il suo obiettivo principale sia giocare a tennis e arrivare in cima alla classifica o vincere un torneo del Grande Slam. Ecco perché anch'io non posso viaggiare per sette mesi di fila, con solo 25 giorni a casa, quando gli obiettivi non sono alti e viaggio solo per viaggiare. Ho abbastanza lavoro a casa e preferisco distribuire la mia energia a diverse persone nella mia vita quotidiana, renderle più in forma e ottenere ciò che desiderano, senza stress".