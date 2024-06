Sinner-Griekspoor diretta primo turno Halle: anche Berrettini in campo. Segui live

Dopo il debutto vincente di Lorenzo Sonego e la sconfitta di Flavio Cobolli tocca a Jannik Sinner e Matteo Berrettini entrare in scena sull'erba dell Atp 500 di Halle , in Germania. Al primo turno il 22enne altoatesino numero uno del mondo se la vedrà con il 27enne olandese Tallon Griekspoor (n.27 Atp) , mentre il 28enne romano (risalito fino al 65° posto del ranking grazie alla finale recentemente raggiunta sempre sull'erba a Stoccarda) affronterà il 19enne statunitense Alex Michelsen (n.61 Atp), entrato in tabellone passando dalle qualificazioni. Segui la diretta dei match con aggiornamenti e dichiarazioni in tempo reale.

Primo torneo da numero uno del mondo per Jannik Sinner, che ha conquistato la vetta del ranking Atp sulla terra rossa del Roland Garros in cui si è arreso solamente in semifinale a Carlos Alcaraz (salito al n.2 dopo aver a sua volta superato il serbo Nole Djokovic). Il primato dell'azzurro (9.480 punti) non è in discussione questa settimana ma potrebbe esserlo a Wimbledon (terzo Slam della stagione in programma dall'1 al 14 luglio) dove Alcaraz (a quota 8.580 punti e impegnato anche lui sull'erba in questi giorni, ma nel torneo londinese del Queen's) deve comunque difendere i 2000 punti della finale raggiunta lo scorso anno.

Separazione prima della stagione sull'erba tra Stefanos Tsitsipas e il coach Christof Fiokatis , che ha accusato il tennista greco (n.11 Atp) e atteso oggi a Halle dalla sfida contro il tedesco Squire : "Non credo che il suo obiettivo sia vincere uno Slam o arrivare in vetta alle classifiche". (LEGGI TUTTO)

Sinner contro Griekspoor, quattro i precedenti prima di Halle

Sono quattro i precedenti tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor nel circuito Atp prima del match in programma oggi sull'erba di Halle. Il bilancio è decisamente favorevole all'azzurro che si è imposto in tutte le sfide: due successi in due set nel 2023 (in semifinale a Rotterdam e nei quarti delle Finals di Coppa Davis) e altrettanti quest'anno (di nuovo in due set in semifinale a Rotterdam e poi in tre set nei sedicesimi al Masters 1000 di Miami poi vinto dall'altoatesino).

Berrettini-Michelsen all'Atp 500 di Halle: dove vederla in tv e streaming

La partita tra Matteo Berrettini e Alex Michelsen, valida per il primo turno dell'Atp 500 di Halle e in programma oggi (18 giugno) sull'erba del campo 1 della 'Owl Arena', sarà trasmessa in diretta tv e in streaming.

Atp Halle, il programma di oggi: quando tocca a Sinner e Berrettini

È il giorno di Jannik Sinner a Halle, dove l'altoatesino debutta nell'Atp 500 tedesco in corso sui campi in erba della Owl Arena. Il numero uno del mondo sfiderà l'olandese Griekspoor nel secondo match in programma oggi (18 giugno) sul campo centrale, dove prima va in scena la sfida tra lo statunitense Giron e il russo Rublev (tra poco l'inizio). Giocherà sul campo 1 invece Berrettini contro lo statunitense Michelsen, ma solo dopo i match Fonseca-Duckwort e Purcell-Bublik.

Sinner-Griekspoor all'Atp 500 di Halle: dove vederla in tv e streaming

Il match tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor, valido per il primo turno dell'Atp 500 di Halle e in programma oggi (18 giugno) sull'erba del campo centrale della 'Owl Arena', sarà trasmesso in diretta tv e in streaming. (TUTTI DETTAGLI)

