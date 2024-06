Federer incorona Sinner: "Merita di essere il numero uno: è come me e Nadal"

"È un'ottima notizia per il tennis. Ed è fantastico che un italiano sia il numero uno al mondo - le parole di Federer -. Questo dimostra che il grande lavoro degli ultimi anni e l'organizzazione di molti tornei in Italia ha portato a buoni risultati. Basti pensare a quanti italiani stanno emergendo in questo momento. Da Cobolli a Nardi, Arnaldi, Musetti, Sonego, Berrettini e Sinner, e sono sicuro di essermi dimenticato qualcuno. L'Italia può contare su una generazione fortissima, che in questo momento ha il numero uno al mondo. Sinner se lo merita, sta giocando alla grande ed è un bravissimo agazzo, molto dolce. Lo seguo con grande interesse". E sulla rivalità tra Sinner e Alcaraz lo svizzero rivela: "Come me e Nadal? Sì, non ci avevo pensato. Penso che ogni tennista abbia le proprie rivalità, e sotto vari aspetti è ancora presto per parlarne. Ma Sinner e Alcaraz sono della stessa generazione, sono fortissimi e mi sembra che si rispettino molto. Sono partiti con il piede giusto e la loro si annuncia come una grande sfida. È bello vederli giocare".