Berrettini-Michelsen al torneo di Halle: orario e dove vederla in tv

Matteo Berrettini è pronto all'esordio nel torneo di Halle. Dopo la finale a Stoccarda, il tennista romano punta a mettere partite nelle gambe in vista del torneo di Wimbledon, dove vuole provare a tornare a protagonista. Il match d'esordio di Berrettini, contro lo statunitense Alex Michelsen era in programma martedì 18 giugno, subito dopo quello di Sinner contro Griekspoor, ma è stato rinviato a causa della pioggia incessante.

Berrettini - Michelsen, quando si gioca

La gara tra Matteo Berrettini e lo statunitense Alex Michelsen verrà recuperata mercoledì 19 giugno con inizio alle ore 12.

Berrettini - Michelsen, dove vederla in tv

Il match tra Matteo Berrettini e Alex Michelsen, valido per il primo turno del Terra Wortmann Open, l'ATP 500 di Halle, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno HD e Sky Sport Tennis HD, oppure in diretta streaming su Sky Go e Now.

I precedenti tra Berrettini e Michelsen

Matteo Berrettini e Alex Michelsen non si sono mai affrontati in sfide ufficiali sul circuito Atp. Il match ad Halle, sarà il primo confronto ufficiale tra i due.