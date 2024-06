Emilia-Romagna Tennis Cup 2024: Weis e Cecchinato avanzano ai quarti di finale

Ancora una battaglia al terzo set per l’altoatesino, più agevole il match per Ceck Alexander Weis e Marco Cecchinato infilano la quarta vittoria in altrettanti giorni e, partendo dalle qualificazioni, volano in coppia ai quarti di finale della terza edizione dell’Emilia-Romagna Tennis Cup organizzata da Master Group Sport, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna in corso sui campi dello Sporting Club Sassuolo.