Murray si ritira per infortunio al Queen's: è l'ultimo ballo dell'ex numero uno?

"Gli ultimi anni sono stati duri, molto duri per il mio corpo, fisicamente non è stato facile. Ho provato a superare i problemi fisici e scendere in campo per competere a questo livello, ma il tennis è uno sport estremamente impegnativo. Convivo con il mal di schiena da diversi anni, ma non l'ho mai percepito così . Durante il warm up, ho sentito mancanza di coordinazione e non avevo la solita forza sulla gamba destra". Con queste parole, Andy Murray ha sfogato la sua frustrazione in conferenza stampa, dopo il ritiro per infortunio alla schiena che l'ha costretto a salutare anzitempo l' Atp 500 del Queen's 2024 . Il cinque volte campione del Torneo della Regina ha tentato di tener testa a Jordan Thompson al secondo turno, cedendo però dopo appena cinque game del primo set a un dolore condizionante alla zona lombare. Che sia l'ultimo ballo dell'ex numero uno al mondo?

Andy Murray, la fine di un'era e Wimbledon alle porte

L'icona del tennis britannico e internazionale ha recentemente annunciato la volontà di ritirarsi dopo Wimbledon o al massimo alle Olimpiadi, non riuscendo più a gestire la propria condizione fisica adeguatamente. I frequenti infortuni hanno certamente limitato la carriera comunque sensazionale dell'atleta proveniente dalla Scozia, il quale dunque lascerà il circuito prima degli Us Open, per sua stessa ammissione. L'infortunio alla schiena in quel di Londra, al Queen's, però, può sensibilmente e drammaticamente accorciare i tempi della decisione già presa da Murray: in base all'entità del problema, il britannico potrebbe addirittura non riuscire a disputare gli ultimi Championships della sua carriera e men che meno i Giochi Olimpici di Parigi. Il linguaggio del corpo del tennista di Glasgow non era dei migliori dopo il ritiro contro Thompson e il timore degli appassionati è che Murray possa non aver la possibilità di ricevere il meritato tributo in campo al termine di una vera e propria era tennistica. Un altro dei famosi 'Fab 4' è prossimo al doloroso ritiro, questo è certo, ma l'ormai proverbiale caparbietà dell'ex numero 1 lo spingerà a tentare in ogni modo un recupero anche parziale per presentarsi a Wimbledon e salutare il suo pubblico, accogliendo il giusto omaggio per le gesta di una vita. Dopo i noti guai all'anca destra, ecco un nuovo infortunio alla schiena per Murray: che recuperi in tempo per Londra o no, il tennis deve tanto a questo sensazionale campione.