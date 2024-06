Emilia Romagna Tennis Cup: via ai quarti di finale con tre italiani

Con la clamorosa e netta vittoria di Riccardo Bonadio nel match serale di mercoledì su Fabio Fognini (64 63 per il tennista friulano) si è delineato il tabellone dei Quarti di finale dell'Emilia-Romagna Tennis Cup, il torneo organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia Romagna in corso fino a sabato sui campi dello Sporting Club Sassuolo. I primi a scendere in campo oggi sul centrale saranno Martin Klizan (SVK) e Tristan Boyer (USA), a seguire il primo dei tre italiani ancora in corsa, Alexander Weis sfiderà l'olandese Jesper De Jong (un solo precedente a favore di quest'ultimo al Challenger di Tunisi nel 2023).