Torneo di Halle, Bolelli e Vavassori conquistano un'altra finale

HALLE (GERMANIA) - Continua la stagione da urlo nel doppio di Bolelli e Vavassori , che conquistano un'altra finale, la quarta in stagione. Questa volta la coppia azzurra si giocherà il torneo di Halle , contro un duo francese o, ancora, tedesco.

Eliminati i padroni di casa

Nella semifinale contro i padroni di casa Hanfmann e Koepfer, sul centrale della 'Owl Arena', gli azzurri hanno risolto la pratica in poco meno di un'ora e mezza, imponendosi in due set. In scioltezza il primo parziale, chiuso 6-3, più combattuto il secondo, vinto solamente al tie-break di Bolelli e Vavassori, che annullano ben nove set-point ai tedeschi. Ora la sfida finale, che li vedrà affrontare la coppia vincitrice tra i francesi Doumbia e Rebul, 'giustizieri' di Sinner e Hurkacz, o i tedeschi Krawietz e Puetz.