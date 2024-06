Cocciaretto vince ancora e vola in semifinale a Birmingham

BIRMINGHAM (REGNO UNITO) - Non si ferma la marcia di Elisabetta Cocciaretto , che a Birmingham conquista la sua prima semifinale sull'erba. Nel Wta250 del Rothesay International , l'azzurra ha superato ai quarti di finale la russa Diana Shnaider .

Successo in rimonta per la marchigiana

Dopo i successi di prestigio contro due campionesse slam come Ostapenko, numero uno del seeding, e Stephens, la marchigiana numero 44 del mondo rischia di smarrirsi contro un'avversaria di pari valore come Shnaider, numero 49, che si impone per 7-5 nel primo set. Il tennis di Cocciaretto, a questo punto, torna a salire di livello e porta al 6-4 del secondo set e al 6-2 che decide il match. Ora la semifinale con la vincente della sfida tra la kazaka Yulia Putintseva e l'americana Caroline Dolehide.