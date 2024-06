Musetti vince e si commuove al Queen's: la frase che ha colpito i tifosi

"Sono un po' emozionato in questo momento, questo è stato un anno duro per me e tante cose sono cambiate, molte non buone. Non ci sono stati tanti momenti positivi, quindi sono orgoglioso per queste due semifinali consecutive. Ringrazio il mio team per ciò che stiamo ottenendo in questo momento: abbiamo fatto un po' di fatica, ma ci sono dei momenti in cui si deve soffrire e quindi questa vittoria è particolarmente significativa per me. Questo è stato un incontro complesso, ma in chiusura sono riuscito a non tremare e ho chiuso con il miglior turno di servizio del mio torneo". Con queste parole, Lorenzo Musetti ha descritto le sue emozioni dopo aver conquistato la semifinale dell'Atp 500 del Queen's 2024. L'azzurro, concessosi a un'intervista a margine della vittoria a discapito di Billy Harris, ha parlato brevemente del suo momento nel circuito maggiore, ponendo particolare attenzione al significato delle ultime due settimane.