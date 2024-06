Emilia-Romagna Tennis Cup: domani la finale tra Altmaier e De Jong

La testa di serie numero 4 e la “ sorpresa ” del torneo. Saranno Daniel Altmaier e Jesper De Jong a contendersi in finale domani, sabato 22 giugno alle ore 18, la terza Emilia-Romagna Tennis Cup . Il torneo organizzato da Master Group Sport in collaborazione con Regione Emilia-Romagna arriva al suo epilogo al culmine di una settimana di grande spettacolo in campo e sugli spalti con tanti spettatori sulle tribune dello Sporting Club di Sassuolo a conferma del grande momento che sta attraversando anche a livello di seguito il tennis italiano.

Emilia-Romagna Tennis Cup, maratona spettacolare in semifinale

Una maratona di quasi tre ore e mezza di gioco tra due giocatori che hanno regalato spettacolo e grande agonismo nonostante la temperatura afosa. Alla fine a prevalere e? stato il tedesco Daniel Altmaier per 76 46 76. Il 25enne di Kempen ha avuto la meglio in quasi 210 minuti di gioco sulla testa di serie numero 1 del torneo, l’argentino Federico Coria. Una partita disputata a temperature torride che pero? non hanno condizionato il gioco di due atleti abituati a scambi lunghi da fondo campo, ma anche alle variazioni di gioco. In particolare Altmaier, esponente dell’ormai desueta scuola del “rovescio a una mano” ha infiammato il centrale con alcuni colpi di assoluto livello. Dall’altra parte pero? Coria, come da suo solito, non ha concesso un centimetro all’avversario. Ne e? uscito un match equilibrato con il primo set appannaggio dell’argentino al tie-break. Il secondo parziale si e? aperto invece con il break di Altmaier che da li? in poi non si e? piu? voltato indietro fino al 6-4 che ha portato i due tennisti all’epilogo piu? “drammatico”, ma sportivamente anche piu? giusto: il terzo e decisivo set che Altmaier ha portato a casa al tie break. Sara? lui, la testa di serie numero 4, a giocarsi domani la finale. Per Coria tanti applausi e un torneo che lo ha riproposto di slancio all’attenzione del tennis mondiale.

Emilia-Romagna Tennis Cup, la sorpresa olandese

Dall’altra parte della rete Altmaier trovera? il sorprendente olandese Jesper De Jong, giustiziere al primo turno del campione in carica Alexandre Muller e capace in semifinale di rimontare un set al piu? esperto slovacco Martin Klizan (gia? numero 24 al mondo).