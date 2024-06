Musetti show al Queen's: la frase urlata all'allenatore in tribuna durante la semifinale

LONDRA - Musetti è in finale al Queen's. Bravo Lorenzo, vittoria di carattere e qualità in semifinale contro l'australiano Thompson, battuto in tre set 3-6, 6-3, 3-6. L'azzurro ha dimostrato nervi saldi, anche quando nel terzo set, sul 4-3 per Musetti e 40-30 nel game su servizio di Thompson, Musetti ha sprecato l'ennesimo break sbagliando il punto che sembrava già fatto. Allora, s'è sfogato e non ha trattenuto la rabbia.