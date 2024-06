Sinner sbotta a ridere in campo a Halle: dalla tribuna arriva un rumore inatteso 

Un colpo di tosse dato nel momento meno opportuno. E' quello che ha fatto scoppiare a ridere in campo Jannik Sinner durante la semifinale a Halle contro il cinese Zhang. L'azzurro - che ha vinto il match in due set 6-4, 7-6 - è stato protagonista di un siparietto divertente sul suo servizio prima del tie-break decisivo del secondo set.

Cosa è successo con lo spettatore in tribuna

Il game, molto combattuto, era 40-40 con Jannik pronto alla battuta: proprio in quel momento dagli spalti è partito un colpo di tosse (anche se inzialmente sui social si parlava addirittura di un rutto, voce poi smentita) di uno spettatore. Il rumore ha infastidito l'altoatesino che ha rimandato il servizio scoppiando a ridere in modo plateale. La scenetta è andata avanti per qualche secondo con l'azzurro che proprio non riusciva a smettere, imitato poco dopo dal collega Zhang dall'altro lato del campo. Alla fine, dopo un momento di ilarità generale, la partita è potuta riprendere normalmente.