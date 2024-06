La reazione di Sinner dopo il trionfo a Halle: il primo pensiero è per la fidanzata

HALLE (Germania) - Jannik Sinner, forse trascinato dall'entusiasmo per l'ennesima vittoria, abbandona la sua proverbiale riservatezza sulla sua vita privata e parla pubblicamente della sua fidanzata, la 25enne tennista russa Anna Kalinskaja. Dopo il trionfo nel torneo Atp 500 di Halle, nella consueta intervista dopo la finale vinta contro Hurkacz, il numero uno del mondo ha detto: "Grazie a tutti voi e grazie a mio padre che è qui oggi. Purtroppo la mia ragazza Anna ha perso contro Pegula nonostante cinque set point a Berlino al termine di una gara pazzesca e mi dispiace tanto per lei. Anche Anna, però, ha avuto una grande settimana, peccato solo per il finale". Kalinskaja è stata sconfitta oggi, nella finale del torneo Wta di Berlino, con il punteggio di 6-7, 6-4, 7-6 dalla statunitense Jessica Pegula.