Atp Maiorca, Fognini e Darderi avanzano al secondo turno. Nardi eliminato

PALMA DI MAIORCA (SPAGNA) - Fabio Fognini supera il primo turno del 'Mallorca Championships', torneo Atp 250 con un montepremi complessivo pari a 932.135 euro che si sta disputando sui campi dell'isola delle Baleari, in Spagna, ultimo appuntamento (al pari di Eastbourne) prima di Wimbledon. Il 37enne tennista ligure, n.97 Atp e in tabellone grazie a una wild card, piega al debutto l'olandese Gijs Brouwer, n.190 del ranking internazionale, ripescato in tabellone come lucky loser, con il punteggio di 7-6 (4) 7-6 (5) dopo un'ora e 43' di partita. Al secondo turno (ottavi di finale) l'azzurro sfiderà il vincente del match tra lo statunitense Christopher Eubanks (n.42 Atp e ottavo favorito del seeding) e il 18enne ceco Jakub Mensik (n.85 del ranking).