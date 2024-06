Sinner, la fidanzata Anna e la confessione a sorpresa sui messaggi social dei calciatori

Anna Kalinskaya e la risposta sui calciatori

Alla 25enne, che ha ufficializzato la relazione con il tennista italiano durante l'ultima edizione del Roland Garros, è stato chiesto di nominare la persona più famosa ad essere "scivolata nei suoi DM" sui social media. Lei ha risposto: "Non lo so, probabilmente qualche giocatore di calcio, quindi non lo farò. Non so, sono troppi calciatori. Quindi, non rispondo".