Wimbledon, quante insidie nel tabellone: Berrettini e Musetti possono arrivare in fondo

Dal dubbio Djokovic alle certezze Sinner e Alcaraz: manca meno di una settimana all'inizio di Wimbledon . Il terzo Slam della stagione prenderà il via sui campi dell'All England Club il 1° luglio e terminerà con la finale maschile in programma per domenica 14 luglio. Gli occhi degli appassionati italiani saranno ovviamente tutti puntati sul numero uno del mondo Jannik Sinner, che ai Championships potrebbe conquistare il suo secondo sigillo Major e incrementare anche il vantaggio sugli inseguitori in classifica. Per l'altoatesino, testa di serie numero 1 ai Championships, saranno infatti 720 i punti da difendere con la semifinale raggiunta lo scorso anno, mentre Alcaraz sarà chiamato a difendere i 2000 punti conquistati con il titolo del 2023. Attenzione però alle tante mine vaganti presenti nel tabellone: da Matteo Berrettini a Jan-Lennard Struff, passando per Lorenzo Musetti e Jack Draper.

Attenti a quei due... e non solo

Il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon è fissato per venerdì 28 giugno alle 10 locali e c'è tanta curiosità per conoscere gli abbinamenti che potrebbero regalare già a partire del primo turno match spettacolari. Il motivo? I tanti big senza testa di serie, ma non solo. Lo stesso è già accaduto al Roland Garros con la sfida tra Alexander Zverev e Rafael Nadal, match di primo turno che solamente due anni prima aveva assegnato a Parigi un posto in finale. Dopo aver raggiunto la semifinale a Stoccarda e la finale del Queen's, Lorenzo Musetti sarà testa di serie numero 25 e mai come quest'anno sembra destinato ad arrivare in fondo. A Wimbledon potrebbe arrivare il tanto atteso exploit dopo appena due partite vinte nelle tre precedenti partecipazioni. sperare in un suo exploit, anche se i precedenti non sono positivi: tre partecipazioni e appena due partite vinte. Con i favori del pubblico anche Jack Draper sembra destinato ad arrivare in fondo. Da testa di serie numero 29 a Wimbledon, proverà a riportare il titolo a casa dopo 8 anni dall'ultima volta. Al Queen's ha già battuto Alcaraz ed è pronto a stupire ancora. Non ha bisogno di presentazioni Matteo Berrettini, che sarà la non testa di serie da evitare. Finalista a Stoccarda quest'anno dopo il rientro dall'infortunio, ha raggiunto l'ultimo atto dei Championships nel 2021 e sa cosa vuol dire calcare i grandi palcoscenici londinesi.