Sinner, quanto ha guadagnato nel 2024: la cifra è la più alta di tutti

Come un astronauta sulla Luna Sinner piazza un'altra bandierina sull'erba di Halle. quarto torneo conquistato in questo fantastico 2024 dopo Australian Open, Miami e Rotterdam. Jannik ha dominato la prima metà di stagione, in sei mesi ha vinto senza tregua ed è diventato il numero uno al mondo. Ma quanto ha guadagnato? Tanto. Più di tutti gli altri. L'azzurro, in termini di Prize Money, che considera esclusivamente i premi in denaro acquisiti dai tennisti in base ai risultati nei vari tornei disputati, guida la classifica.