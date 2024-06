Fognini-Mensik interrotta a Maiorca. L'azzurro all'arbitro: "Non ci arriva"

L'incontro tra Fabio Fognini e Jabuk Mensik all' Atp 250 di Maiorca 2024 è stato interrotto per problemi tecnici, dopo svariate polemiche e altrettante interruzioni. Match sull' erba partito con un'immediata incomprensione tra il giudice di sedia e i due tennisti protagonisti: primo punto a favore di Fognini dopo uno slice vicino alla riga, con successiva protesta di Mensik per il mancato intervento dell'occhio di falco. Correzione dell'arbitro con ampio ritardo e primo battibecco con Fognini; da quel momento in poi, un'escalation di confusione sino alla sospensione durata circa 20 minuti totali dopo appena tre game.

Fognini-Mensik: problemi tecnici, errori arbitrali e sospensione

Dopo il primo punto rocambolesco sopra descritto, i primi quattro giochi sono stati caratterizzati da pause e interruzioni del gioco continue, per via di un guasto elettronico del sistema. Il giudice di sedia, nel cuore del quarto gioco, ha chiamato in campo il supervisor e deciso per la sospensione momentanea del primo set per 10 minuti, presto però diventati 20, sul 2-1 e 15-30 ceco. Dopo aver accumulato del nervosismo in seguito a un confronto poco proficuo con l'arbitro, Fognini si è lasciato andare a un "Questo non ci arriva proprio", magari non elegantissimo, però eloquente sulla situazione tesa dovuta ai ritardi e agli errori connessi. Dopo la ripresa del gioco, l'azzurro ha perso la battuta a 15 con anche un doppio fallo a caratterizzare il game, salvo riprendere in mano il parziale con un contro-break seguente.