Djokovic chiede aiuto a Sinner: in ballo la decisione su Wimbledon

Nella giornata di oggi i due rivali si alleneranno insieme. Jannik, che ieri aveva svolto il suo primo allenamento all’All England Club insieme all’argentino Federico Coria , nell’ultimo periodo ha dato diversi dispiaceri al serbo, tra cui le vittorie nelle semifinali della Coppa Davis e dell’Australian Open. Ora l’altoatesino potrebbe diventare una sorta di alleato per il vincitore di 24 titoli dello Slam, che cercherà le risposte di cui ha bisogno condividendo il campo con il nuovo numero 1 ATP. Domani sarà il giorno in cui verrà sorteggiato il tabellone , e l’eventuale presenza del serbo può spostare gli equilibri nei due lati del main draw. Nella giornata di ieri, ha svolto il suo primo allenamento anche Matteo Berrettini, che ha testato le condizioni di gioco sul campo a fianco a quello in cui si stava allenando contemporaneamente Djokovic.

Paolini e Cobolli ai quarti

Alcuni dei nostri rappresentanti, intanto, si stanno facendo spazio nei tornei che si giocano nella settimana che precede i Championships. A Eastbourne (WTA 500) la numero 1 d’Italia Jasmine Paolini, che aveva usufruito di un bye al primo turno, ha superato anche lo scoglio degli ottavi di finale approfittando del ritiro di Elise Mertens (per infortunio) sul punteggio di 5-2 nel primo set. La tennista toscana, che in precedenza non aveva mai vinto un match sull’erba in un tabellone principale di un evento del circuito maggiore, al turno successivo affronterà la britannica Katie Boulter. Al terzo torneo in carriera su questa superficie, sempre a Eastbourne (ATP 250) è arrivato il primo quarto di finale sull’erba anche per Flavio Cobolli, che ha eliminato il lucky loser Giles Hussey (4-6 6-3 6-4) per guadagnarsi la sfida contro un altro britannico, Billy Harris. È stato invece eliminato Lorenzo Sonego, superato da Max Purcell con un doppio 6-4. A Maiorca, infine, si è interrotta negli ottavi la marcia di Fabio Fognini, rimontato dal promettente Jakub Mensik (4-6 6-3 7-5).

Le qualificazioni

Avrà la possibilità di giocarsi l’accesso al tabellone principale di Wimbledon il nostro Mattia Bellucci, che ha superato per 7-6(3) 6-3 lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles nel secondo round delle qualificazioni e se la vedrà con David Goffin (testa di serie numero 9) nel turno decisivo. Niente da fare per Matteo Gigante, sconfitto da Alejandro Moro Canas con lo score di 7-5 6-2, e Stefano Napolitano, eliminato da Roman Andres Burruchaga (6-4 6-4).